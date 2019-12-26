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Dünya

Libya: Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, 'Trablus'ta savaş tırmanırsa Türkiye'den askeri destek isteyeceğiz' açıklaması yaptı.

star.com.tr26.12.2019  14:34 - Güncelleme: 26.12.2019  15:07

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından meşru hükümet olarak tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin İçişleri Bakanı Fethi Başağa, başkent Trablus'a yapılan saldırıların şiddeti artarsa, Türkiye'den resmi olarak askeri destek isteyeceklerini ifade etti.

Terörist Haftere bağlı militanlar, nisan ayından bu yana Trablus'u almaya çalışıyor.  Reuters haber ajansına göre, Başağa saldırılara ilişkin, ''Saldırılar artarsa Trablus sakinlerini savunma hakkımız var.'' dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İCABET EDERİZ

Bugün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'ya asker gönderilmesi ile ilgili, ''Davet edildiğimiz yere gideriz, edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda bir davet olduğuna göre icabet ederiz. Güvenlik ve askeri işbirliği muhtırasına dayalı olarak, inşallah, Meclis açılır açılmaz ilk iş, asker gönderme tezkeresini Meclisimize sunacağız.'' ifadelerini kullandı.

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