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Dünya

Libya'dan Kahire'ye uçuşlar yeniden başladı

Libya'nın başkenti Trablus ile Mısır'ın başkenti Kahire arasındaki sivil uçuşlar, 7 yıl aradan sonra yeniden başladı.

AA30 Eylül 2021 Perşembe 19:39 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 19:39
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Trablus'un Mitiga Havaalanı yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Libya devletine ait Afriqiyah Airways uçağının 7 yıl sonra Kahire Havaalanına doğru yola çıktığı duyuruldu.

İki ülke arasındaki sivil hava taşımacılığının, iki ayrı Libyalı hava yolu firması ile yapılacağı belirtildi.

Trablus'tan Mısır'ın İskenderiye kentine uçuşlar bulunurken, başkent Kahire seferleri ise Mısır makamlarının "güvenlik koşullarını" gerekçe göstermesi nedeniyle yapılamıyordu.

Libya'da 2014 yılından bu yana şiddetlenen iç savaş ve siyasi krizler nedeniyle çok sayıda büyükelçilik ve yabancı misyon bu ülkedeki faaliyetlerini durdururken, uluslararası uçuşlar da tamamen durma noktasına gelmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki diyalog kapsamında geçen yıl ekim ayında Libya'da ateşkesin sağlanması ve martta Başbakan Abdulhamid Dibeybe önderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti'nin göreve gelmesiyle ülkede kısmi istikrar ortamı sağlandı.

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