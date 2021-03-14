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Dünya

Doğu Akdeniz'de yeni dönem! Libya'dan Mısır açıklaması: İyimseriz

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinde, 'Mısır ile ilişkilerin geleceği konusunda iyimser olduklarını' belirtti.

AA14 Mart 2021 Pazar 16:44 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 17:07
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Başbakan Dibeybe, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, dün akşam Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Sisi'nin kendisini arayarak hükümetinin güvenoyu almasından dolayı tebrik ettiğini aktaran Dibeybe, "İki ülke arasında olması gerektiği üzere, gelecekte daha iyi ve güçlü ilişkiler kurulması konusunda iyimseriz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin görüşmede, "Dibeybe'nin Başbakanlığındaki Libya hükümetine tam destek verdiği" kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Mısır'ın Libya'nın siyasi istikrara kavuşması için "uzmanlığını sunmaya hazır olduğu" ifade edildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesi, Sirte kentinde düzenlenen üç günlük oturumun sonunda 10 Mart'ta Temsilciler Meclisinden güvenoyu almıştı.

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