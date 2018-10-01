Libya'dan Türk şirketlerine çağrı: Faaliyetlerinize yeniden başlayın

UMH İletişim ve Enformasyon İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Muaytık, İçişleri Bakanı Abdusselam Aşur, Maliye Bakanı Üsame Hammad, Genel Elektrik Şirketi Başkanı Abdulmecid Hamza ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Muaytık, elektrik üretimindeki açığı kapatmak için hızlı çözümler bulunmasına ilişkin konuların ele alındığı toplantıda, ülkenin güneyindeki Ubari beldesindeki elektrik santralinin kış ayından önce çalışmalarına başlayabilmesi için projesiyi yürüten Türk ENKA Şirketi'ne faaliyetlerine yeniden başlaması çağrısında bulundu.

Açıklamada, ayrıca İçişleri Bakanlığının, son üç aydaki elektrik açığının tekrarlanmaması adına ülkenin güneyindeki ihtiyaçları karşılamak için askeri ve güvenlik kurumlarıyla projeyi güvence altına alacağı kaydedildi.

Libya'nın Ubari beldesinde silahlı bir grup tarafından, 3 Kasım 2017'de ENKA Teknik çalışanlarından 3'ü Türk 4 kişi kaçırılmıştı. Ubari Elektrik Santrali projesi kapsamında çalışan şirket mühendisleri olay nedeniyle bölgeden ayrılmış, şirket çalışmalarına ara vermişti. Türkiye'nin Libya makamlarıyla yürüttüğü iş birliği sonucu 3 Türk, 233 gün sonra serbest bırakılmıştı.