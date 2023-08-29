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Dünya

Libya'dan ''Türkiye'' iddiasına yalanlama!

Libya, görevden alınan Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un Türkiye'ye gittiği haberini yalanladı.

29 Ağustos 2023 Salı 11:51 - Güncelleme:
Libya'dan ''Türkiye'' iddiasına yalanlama!
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İsrail Dışişleri Bakanlığından 27 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında tarihi bir toplantı" gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Cohen'in geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'da Libyalı mevkidaşı Menguş ile bir araya geldiği toplantının, "iki ülke arasında işbirliği ve ilişki olanaklarının incelenmesini" amaçladığı kaydedilmişti.

Görüşmenin, iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılan "ilk toplantı" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Toplantıda bakanlar, iki ulus arasındaki tarihi bağları, Libya Yahudilerinin mirasını, ülkeler arasındaki işbirliği olasılığını, İsrail'in insani konularda, tarım, su yönetimi ve daha pek çok konuda verebileceği yardımı tartıştı." ifadeleri kullanılmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Menguş'u İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ile görüşmesi nedeniyle görevden alma kararı vermişti.

Karar sonrası görevden alınan Menguş'un özel bir uçakla Türkiye'ye gittiği iddia edildi. Libya'dan yapılan açıklamayla ortaya atılan asılsız iddia yalanlandı.

Menguş'un yurt dışına seyahat etmesi yasaklanan kişiler listesinde yer aldığı belirtildi.

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