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Dünya

Libya'dan yeni sınır kararı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya ve Sudan arasındaki sınır kapısını yeniden açacaklarını söyledi.

AA1 Kasım 2022 Salı 00:26 - Güncelleme:
Libya'dan yeni sınır kararı
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Libya hükümetinin Facebook hesabında yayınlanan videoya göre, Başbakan Dibeybe, Libya-Sudan Ortak Ekonomi Odası tarafından başkent Trablus'ta "Transit Ticaret için Serbest Bölge" adı altında düzenlenen ekonomik forumun açılışına katıldı. Burada konuşan Dibeybe, "Libya ile Sudan arasındaki sınırların kapatılması garip ve kabul etmediğimiz bir gerçektir ve Sudan ile sınırları açma kararımı açıklıyorum." ifadelerini kullandı.

Hükümetinin özellikle başta Sudan olmak üzere komşu ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek istediğini vurgulayan Dibeybe, Sudan'ın temiz suyunun ve verimli topraklarının bulunduğunu ve Libya ile iş birliği yaptığında, hem kendisine hem de komşularına gıda üreteceğini dile getirdi.

Başbakan Dibeybe, serbest bölgelerin desteklenmesi ve transit ticarete katkıda bulunacak icraatların etkinleştirilmesi için iki ülke arasında ortak bakanlar komitesi toplantısı düzenlemenin önemli olduğunu vurguladı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçler, Libya sınırında faaliyet gösteren Sudanlı silahlı muhalif grupların tehlikesinin artmasını gerekçe göstererek ocak ayında iki ülke arasındaki sınırı kapatmıştı.

İki ülke arasındaki sınır kapısı çöl bölgesinde ve halen Hafter'e bağlı güçlerin kontrolünde bulunuyor.

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