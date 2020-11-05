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Dünya

Libyalı tarafların Fas'taki diyalog görüşmelerinin üçüncü turu bu akşam başlayacak

Libyalı tarafların Fas'ta gerçekleştirdiği devlet kurumlarının düzenlenmesine ilişkin görüşmelerin 3'üncü turunun bu akşam başlayacağı belirtildi.

AA05 Kasım 2020 Perşembe 16:00 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 16:07
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Fas Dışişleri Bakanlığından bir yetkilinin aktardığı bilgiye göre, Libya Devlet Yüksek Konseyi ile ülkedeki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi heyetleri arasındaki müzakereler Buznika kentinde bu akşam başlayacak.

Yetkili toplantı hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmazken, üçüncü turu yapılacak müzakereler sonucunda tarafların, Libya'daki üst düzey devlet kurumlarına yapılacak atamalardaki kriterler üzerine anlaşması bekleniyor.

Fas'ta 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre söz konusu üst düzey kurumlar Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı'dan oluşuyor.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Temsilciler Meclisi heyetleri arasında Fas'ın Buznika kentinde "Libya Diyalog Toplantıları" başlıklı 6-10 Eylül ve 2-6 Ekim tarihlerinde iki ayrı turda görüşmeler yapılmıştı.

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