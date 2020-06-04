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Dünya

Libyalılar Trablus idari sınırlarının kontrol altına alınmasını kutladı

Libyalılar, başkent Trablus'un il idari sınırlarında kontrolün sağlamasını Şehitler Meydanı'nda kutladı.

AA04 Haziran 2020 Perşembe 21:00 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 21:00
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Ellerinde Libya bayrakları ile başkentteki Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen kadın, erkek, genç, yaşlı yüzlerce Libyalı “Şehitlerin kanları boşa gitmedi”, “özgür insanlar meydanda” ve “korkak Hafter” şeklinde sloganlar attı.

Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, bugün öğle saatlerinde "Trablus il idari sınırının tamamında kontrolün sağlandığını" duyurmuştu.

Libya ordusu dün başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havaalanı’ndan ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisleri çıkardıklarını duyurmuş, bu sabah da Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerinin tamamında kontrolün sağlandığını, Kasr bin Gaşir ve Suk el-Hamis'in de milislerden alındığını açıklamıştı.

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