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Dünya

Çatışmaların sürdüğü Libya'da Hafter yanlısı Çadlı komutan öldürüldü

Libya'nın başkenti Trablus'ta çatışmalar devam ederken Hafter yanlısı Çadlı komutanın öldürüldüğü belirtildi.

IHA22 Nisan 2020 Çarşamba 11:42 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 11:48
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Hafter güçlerinde önemli bir yeri olan Çadlı komutanın Sirte’nin batısındaki Al-Washeka bölgesinde gerçekleşen çatışmalarda öldüğü açıklandı. 

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı birliklerin başlattığı Barış Fırtınası Operasyonu kapsamında Terhune şehrinin geri alınması için darbeci general Hafter’e bağlı güçler ile çatışmalar devam ediyor. Hafter güçleri ise sivillerin yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde çatışmalar esnasında Hafter’e bağlı kuvvetlerden birkaç kişinin tutuklandığı açıklanmıştı. Trablus’taki çatışmalarda ise El-Wefaq güçleri Sorman, Sabratha ve Trablus’un güneybatısında bulunan Al-Wattia hava Üssünde birçok esiri gözaltına almıştı. Esirlerin arasında ise Hafter’in başkent Trablus’a saldırmak için kullandığı paralı Çadlı askerlerin bulunduğu ifade edildi.

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