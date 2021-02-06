Libya'nın başkenti Trablus'ta halk, belediye seçimleri için sandıklara gitti

AA 06 Şubat 2021 Cumartesi 16:37 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 16:38

Trablus'ta 20 bin 435'i erkek, 13 bin 305'i kadın olmak üzere toplam 33 bin 740 vatandaş meclis üyelerini seçmek için oy kullanıyor.

Seçimlerde her biri 6 asıl, 4 yedek adaydan oluşan 8 liste yarışırken, oylama süreci 9 farklı yerel kuruluştan 243 gözlemcinin katılımıyla 37 sandık merkezinde yapılıyor.

Pandemi döneminde sandık merkezlerinde oy kullanan vatandaşların sağlığı için, maske, dezenfektan ve sosyal mesafe uygulamaları gibi gerekli tedbirlerin alındığı görüldü.

Libya genelinde toplam 116 belediye bulunuyor. Bu belediyelerden ülkenin batısında bulunanlar Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümeti tarafından yönetilirken, doğudakiler ise gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin kontrolü altında.

Libya, devrimin yaşandığı 2011'den bu yana kriz ve çatışmalara sahne olurken, imkansızlıklar nedeniyle şehir ve semtlere göre aşamalı olarak ülkenin batısında icra edilen yerel seçimler demokrasi örneği olarak görülüyor.

BM Libya Destek Misyonu ve ülkedeki yabancı misyonlar, demokratik teamüllere göre icra edilen seçimler dolayısıyla Libyalı seçmenleri kutlayan açıklamalar yaptı.