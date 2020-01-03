İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9781
  • EURO
    6,6562
  • ALTIN
    297.468
  • BIST100
    113757
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Libya’nın başkentindeki tek sivil havalimanında uçuşlar yeniden başladı
Dünya

Libya’nın başkentindeki tek sivil havalimanında uçuşlar yeniden başladı

Libya'da darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırıları nedeniyle uçuşların durduğu başkent Trablus'taki tek sivil havalimanı Mitiga'da seferler yeniden başladı.

AA03.01.2020  13:42 - Güncelleme: 03.01.2020  13:42

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı (UMH) Mitiga Havalimanı İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, roket saldırısı nedeniyle birkaç saat askıya alınan uçuşların yeniden başladığı belirtildi.

Libya’nın başkenti Trablus'un tek sivil havalimanı Mitiga'daki ticari uçuşlar, darbeci General Halife Hafter milislerinin roket saldırıları nedeniyle sabah saatlerinde durdurulmuştu.

Ülkenin doğusundaki darbeci milis lideri Hafter’e bağlı güçlerin bölgeye yönelik saldırılarında, Mitiga Havalimanı'na dün gece roket isabet ettiği bildirilmişti.

Mitiga Havalimanı, 3 ay kapalı kaldıktan sonra 12 Aralık 2019'da yeniden açılmıştı.

Kasım Süleymani'ye yönelik saldırı sonrası bölgeden görüntüler

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Karanlık F-35 planı! Türkiye'nin koltuğuna göz diktiler
Karanlık F-35 planı! Türkiye'nin koltuğuna göz diktiler

Karanlık F-35 planı! Türkiye'nin koltuğuna göz diktiler

Hafter'in Sözcüsünü canlı yayında rezil eden sunucu evinde ölü bulundu
Hafter'in Sözcüsünü canlı yayında rezil eden sunucu evinde ölü bulundu

Hafter'in Sözcüsünü canlı yayında rezil eden sunucu evinde ölü bulundu

ABD'den Bağdat'ta füze saldırısı: Süleymani öldürüldü
ABD'den Bağdat'ta füze saldırısı: Süleymani öldürüldü

ABD'den Bağdat'ta füze saldırısı: Süleymani öldürüldü

MSÜ 2020 başvurusu ne zaman başlıyor? 2020 MSÜ sınav tarihi belli oldu!
MSÜ 2020 başvurusu ne zaman başlıyor? 2020 MSÜ sınav tarihi belli oldu!

MSÜ 2020 başvurusu ne zaman başlıyor? 2020 MSÜ sınav tarihi belli oldu!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.