Libya'nın BM Daimi Temsilcisi: ''Hafter'in macerası resmen sona erdi''

AA 05 Haziran 2020 Cuma 23:19 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 23:19

Sunni, Libya ordusunun başkent Trablus ve Terhune'deki başarılarının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün zaferimizi kutluyoruz. Bugün Terhune özgürlüğüne kavuştu, iktidar hırslısının (Hafter'in) macerası resmen sona erdi. Trablus'un dik duruşu ve kahramanların fedakarlıklarıyla, bölgedeki karşı devrim ve militarizasyon projesi sona erdi." ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda geçmiş defterlerin kapatılacağını belirten Sunni, şunları kaydetti:

"Yakında doğu, batı, kuzey, güney hep birlikte oturacağız, diyalog kuracağız, uzlaşacağız, hoşgörülü olacağız. Herkesi - özellikle de gençleri - geçmişten ders almaya ve siyasi iradeleri üzerinde hakimiyet kurmak isteyenler ya da savaş tüccarlarına izin vermemeye çağırıyorum."

Libya hükümetinin savaş çığırtkanı olmadığını, ülkedeki krizin çözümü için barış ve diyalog istediğini vurgulayan Sunni, "Barış ve diyalog, ama mağlup olmuş, vadesi dolmuş bir katille değil." ifadelerine yer verdi.

Sunni ayrıca Libya devletinin temellerini atmanın vaktinin geldiğine dikkati çekti.

Hafter milislerini dün başkent Trablus'un il sınırlarının tamamından çıkardıklarını duyuran Libya ordusu, bugün de başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayetinde kontrolü sağladığını açıklamıştı.