Libya'nın en büyük petrol sahası Şerare'de, üretime yeniden başlandı

Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan açıklamaya göre, en büyük petrol sahası Şerare, silahlı grupların işgali boyunca yaklaşık üç aydır üretimin durmasından kaynaklı 1,8 milyar dolarlık kaybın ardından, yeniden üretime başladı.

Üretime engel olan mücbir sebeplerin ortadan kaldırıldığı belirtilen açıklamada, petrol tesis muhafızlarından güvence alındığı belirtildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah, sahadaki güvenliğin kendi personeli tarafından onaylandığını belirterek, "söz konusu olayın petrol sahalarının bağımsız kalması, şantaj ve baskınlardan uzak tutulması gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduğunu" belirtti.

Silahlı grupların işgali sırasındaki "yağma, tahribat" gibi sorunlar gerekçesiyle ilk aşamada, Şerare'nin eski üretim kapasitesinin altında günlük 200 bin varil seviyesinden üretime başlayacağı aktarıldı.

Günlük 315 bin varil petrol üretim kapasitesiyle ülkenin toplam petrol üretiminin üçte birini sağlayan Şerare'de yaklaşık üç aydır üretimin durması nedeniyle ülke ekonomisinin 1,8 milyar dolar zarara uğradığı belirtiliyor.

- Çalışan güvenliği öncelik

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 10 Aralık'ta Şerare Petrol Sahası'na, silahlı grupların girmesi nedeniyle "mücbir sebep hali" ilan ederek petrol sahasındaki üretimi durdurmuştu.

Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı gruba bağlı güçler, şubat ortasında Şerare'yi çatışmasız biçimde ele geçirdiğini açıklayarak, Libya Ulusal Petrol Kurumuna sahada üretimin yeniden başlaması için birkaç kez çağrı yapmıştı.

Ancak Libya Ulusal Petrol Kurumu, çalışanlarının emniyeti güvence altına alınmadan üretime başlanamayacağı konusunda ısrarcı olmuştu.

Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Sanallah, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ve Halife Hafter'in geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunduğu sırada, mücbir sebep halinin kaldırılması konusunda anlaştığı belirtilmişti.