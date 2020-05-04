AA 04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:42 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:42

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinin aktardığı yazılı açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Fizan bölgesinde başkent Trablus'a yaklaşık 1000 kilometre mesafede yer alan Ubari kentindeki 17 Şubat Devrimcileri Konseyi, Hafter'in kalkıştığı son darbe girişimini reddettiklerini ilan etti.

Bölgeyi, "yolsuzluk ve ölüm getiren" Hafter milislerinden temizlemek istediklerini ifade eden Ubari 17 Şubat Devrimciler Konseyi, Libya hükümetinden bölgenin bu milislerden geri alınmasını sağlayacak bir güvenlik gücü kurulması konusunda destek talep etti.

Hafter, 4 Nisan 2019'da Trablus'a saldırı emri vermeden birkaç ay önce, başkenti kuşatmak için ülkenin güneyindeki Fizan bölgesine operasyon başlatarak bölgedeki birçok kentte kontrolü ele geçirmişti.

Hafter milisleri, Fizan bölgesindeki Şerara ve Fil gibi zengin petrol sahalarının bulunduğu Fizan bölgesindeki kentleri elinde bulunduruyor. Libya hükümetine bağlı askeri birliklerin "milli servete zarar gelmemesi ve gelirlerin ortak kullanılması" hedefi ve şartıyla buralarda Hafter milisleriyle çatışmaya girmediği biliniyor.

Libya hükümeti, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da yer aldığı uluslararası bir konsorsiyum tarafından desteklenen Hafter'e bağlı milislere karşı son dönemde çok sayıda askeri başarı elde etmişti. Libya ordusu, başkentin batısından Tunus sınırına kadar uzanan 3 bin kilometrekarelik alanı Hafter milislerinden temizlemişti.

Bir yıl önce başkenti ele geçirmek için hücum emri veren ancak aradan geçen bir yılın sonunda, saldırıdan savunmaya geçmek zorunda kalan Hafter, sahadaki yenilgilerini, kendi müttefiklerine karşı bir darbe girişiminde bulunarak gidermeye çalışmıştı.

Fizan bölgesindeki kentlerden Sebha kentindeki 17 Şubat Devrimciler Konseyi ve Murzuk kentindeki Askeri Konseyi, Hafter'in darbe girişimine karşısına çıkarak Libya hükümetine desteğini açıklamıştı.