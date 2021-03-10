Libya'nın komşusundan tebrik: Her iki ülkeye daha büyük iş birliği kapıları açıldı

AA 10 Mart 2021 Çarşamba 17:28 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 17:28

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said ile Menfi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tunus ve Libya'nın dayanışma gibi ortak değerlerine vurgu yapan Said, Libyalı kardeşlerinin barış ve istikrarın temellerini pekiştirme ve kalıcı kurumlar inşa ederek geçiş aşamasını tamamlama becerisine olan inancını dile getirdi.

Said, "Libya'nın güvenliği ve istikrarı, Tunus'un güvenliğinin bir parçasıdır. Bu güvenlik hali, her iki ülkeye daha büyük iş birliği ve ortaklığın kapılarını açacaktır." ifadesini kullandı.

Menfi ise kardeş Tunus'tan ilk tebrikleri almaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

- BİRLEŞMİŞ MİLLETLER LİBYA DESTEK MİSYONU DA TEBRİK ETTİ

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, (UNSMIL) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, yeni hükümetin Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu almasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bugün gerçekleştirdikleri tarihi buluşma ve ülkelerinin çıkarlarına verdikleri destek nedeniyle Temsilciler Meclisi üyelerini de tebrik eden BM Misyonu, "Libya artık birlik, istikrar, uzlaşma ve egemenliğini tam anlamıyla yeniden tesis etme yolunda gerçek bir fırsata sahip." ifadelerine yer verdi.

BM öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu yol haritasına göre, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Başbakan Dibeybe ve göreve gelen yönetimin, ülkeyi 24 Aralık 2021'e kadar seçime taşıması öngörülüyor.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesi, Sirte kentinde düzenlenen üç günlük oturumun sonunda Temsilciler Meclisi'nden bugün 132 kabul, bir çekimser oy ile güvenoyu almıştı.