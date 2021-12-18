Libya'nın Sirte kenti zor insani koşullarla mücadele ediyor

AA 18 Aralık 2021 Cumartesi 12:26 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 12:26

Hafter milislerinden önce 2015 yılında terör örgütü DEAŞ'ın kontrolüne geçen ve bir süre örgüt elinde bulunan kentte, sosyal yaşamın her alanında fark edilen büyük bir yıkımın olduğu görülüyor.

İçinde bulundukları durumu AA muhabirine anlatan kent sakini İbrahim Halil Naci, kentte insani durum bakımından büyük sıkıntıların yaşandığı ifade etti.

Kentteki tüm kabilelerin yaşadığı Giza deniz bölgesinde oturan Naci, yaşadıkları bölgenin 2011'de büyük zarar gördüğünü ve bölge sakinlerinin o zamanlar imar için çaba sarf ettiğini belirtti.

Ancak 2015 yılında şehrin, DEAŞ tarafından ele geçirildiğini aktaran Naci, sonraki süreçte de kentte, Hafter milisleri ile Libya Ordusu'na bağlı güçler arasında çatışmalar yaşandığını söyledi.

Naci şunları kaydetti:

"Elektrik ve su kesintisi nedeniyle bölge ıssız ve yaşama elverişsiz hale geldi. Burada yaşayan insanların maaşları 130-150 dolar civarında ve maaşları kadar olan kiralar nedeniyle evsiz kalmış durumdalar. Kentteki mahallelerin büyük çoğunluğunun zarar görmüş olması nedeniyle ev kiraları bu kadar yükseldi. Büyük sıkıntı yaşanıyor. Kentteki yetkililere de müracaat etmemize rağmen olumlu bir dönüş alamadık."

Bir iletişim komitesi oluşturduklarını ve Ulusal Birlik Hükümeti kurulduktan sonra Sirte İmar Fonu başkanıyla görüşmeye çalıştıklarını aktaran Naci, başkent Trablus'ta da Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile görüşmeye çalıştıklarını, hükümete bağlı şikayet bürosuna konuyla ilgili bir dosya sunduklarını ancak şu ana kadar herhangi bir yanıt alamadıklarını anlattı.

Sirte kentine bağlı diğer bölgelerde de Giza deniz bölgesiyle benzer bir durumun yaşandığı belirtiliyor.

- KENTTEKİ İNSANİ DURUM "ACI VERİCİ"

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams da dün Sirte'de belediye meclisi üyeleri ve sivil toplum temsilcileriyle yaptığı görüşme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentteki insani durum, sağlık hizmetleri ve alt yapının geldiği durum hakkında bilgi aldığını belirtti.

Şehirdeki insani durumun "acı verici" olduğunu ifade eden Williams, BM'nin, zor duruma rağmen Sirte kentini ve sakinlerini desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Halife Hafter'e bağlı milisler, Ocak 2020'de Sirte kentinin kontrolünü ele geçirdi. Kent sakinleri o zamandan bu yana zor yaşam koşullarından şikayet ediyor.

Stratejik öneme sahip Sirte kentinde, askeri bir hava üssü bulunuyor. Kent ayrıca, Libya petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin bulunduğu stratejik Petrol Hilali bölgesine açılan bir kapı olarak kabul ediliyor.