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Dünya

Libya'nın Sirte kentinde aidiyeti belirsiz uçakların düzenlediği saldırıda 4 asker öldü

Libya'nın doğusundaki Sirte kentinde çatışma bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında 4 askerin öldüğü belirtildi.

AA08 Haziran 2020 Pazartesi 18:35 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 18:35
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Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre 4 askerin ölümüyle sonuçlanan saldırı aidiyeti henüz bilinmeyen uçaklarla gerçekleştirildi.

Aynı kaynak, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'i destekleyen uçakların Sirte semalarında yoğun şekilde uçuş yaptığını ve Rus yapımı olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Libya ordusu, söz konusu saldırılardan birkaç saat önce Sirte kentinin güneyindeki Carif ve El-Kıbeybe bölgelerinin, Hafter'e bağlı milislerden kurtarıldığını duyurmuştu.

Hafter milislerine karşı başarılar elde eden Libya ordusu, önce başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı, ardından da tüm Trablus sınırlarında kontrolü sağladı.

Terhune ve Beni Velid kentlerini de Hafter milislerinden arındıran Libya ordusu, 6 Haziran'da Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" adını verdikleri yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.

Libya hükümeti, aralarında Rusya'nın da olduğu bazı Batı ve Arap ülkelerini Hafter'e destek sağladığını belirtirken, bu ülkeler ise söz konusu suçlamaları yalanlıyor.

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