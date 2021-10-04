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Dünya

Libya'nın Terhune kentinde 10 ceset daha bulundu

Libya'da Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde tespit edilen iki yeni toplu mezardan 10 cesedin çıkarıldığını duyurdu.

AA4 Ekim 2021 Pazartesi 17:51 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 17:51
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Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, kentin çöp depolama alanında yapılan kazılarda dün iki toplu mezar tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu mezarlardan birinde 4, ikincisinde 6 cesede ulaşıldığı aktarılırken, cesetlerin kimliklerine ilişkin henüz bir bilgi bulunmadığı kaydedildi.

Halife Hafter milislerinden kurtarıldığı 5 Haziran 2020'den bu yana Terhune kentinden sık sık yeni cesetler çıkarıldığı haberleri gelirken, tespit edilen toplu mezar sayısı 50'yi geçti.

Libya makamları, Terhune ve çevresinde bulunan toplu mezarlarda şu ana kadar 150'nin üzerinde cesede ulaştı. Kentteki toplu mezarlardan emekli darbeci general Hafter'e bağlı "Kaniyat" adlı milis grubu sorumlu tutuluyor.

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