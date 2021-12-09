Liderler görüşmesi sonrası ABD ve Avrupa'nın temasları arttı

AA 9 Aralık 2021 Perşembe 00:44 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 00:44

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinin ardından ABD yönetiminin Avrupa ülkeleri ile askeri ve diplomatik temasları yoğunlaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, "İki yetkili, Başkan Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki 7 Aralık görüşmesini ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik artan saldırganlığına yanıt olarak NATO'nun seçeneklerini ele aldılar." denildi.

Dışişlerinden yapılan diğer bir açıklamada ise Blinken'ın Avrupa Konseyi Başkanı Michel ile de görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bakan Blinken ve Başkan Michel, ABD ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineledi. Rusya'nın Ukrayna çevresinde asker yığınağıyla ilgili endişelerini paylaştı ve Rusya'nın gerilimi düşürmesi ve Donbas'taki çatışmayı çözmenin en iyi yolu olan Minsk anlaşmalarının tam olarak uygulanması da dahil olmak üzere, diplomasiye dönmesi gerektiğini vurguladı."

Blinken ve Michel'in ayrıca Ukrayna yönelik saldırganlığını tırmandırması durumunda "Rusya'ya hızlı ve ciddi bedeller ödetmek gerektiğini" konuştukları ifade edildi.

Diğer taraftan ABD Genelkurmay Başkanlığından yapılan iki açıklamada ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'nin Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ve Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rajmund Andrzejczak ile görüştüğü duyuruldu.

Açıklamanın birinde, Milley'nin Orgeneral Andrzejczak ile Doğu Avrupa'daki mevcut güvenlik ortamının karşılıklı çıkarlarını ve ortak değerlendirmelerini ele aldığı belirtilerek "Polonya, NATO'nun Avrupa'daki caydırıcılık ve savunma çabalarına ve dünya çapındaki güvenlik çabalarına kendini adamış sağlam bir müttefiktir. ABD ve Polonya, güçlü bir savunma ilişkisini devam ettirmeye ve çok çeşitli programlarda iş birliği yapmaya devam edecek." denildi.

Milley'nin Fransız Genelkurmay Başkanı Orgeneral Burkhard ile telefon görüşmesine ilişkin diğer açıklamada da iki askeri yetkilinin, bölgesel güvenliği ele aldıkları belirtildi.

Açıklamada, "ABD ve Fransız orduları arasında uzun süredir devam eden ittifak, Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde barış ve istikrarın korunmasında kritik bir rol oynuyor." ifadesine yer verildi.