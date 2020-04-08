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Dünya

Ülkede yeni Kovid-19 kararı! Limanlarını göçmenlere kapatıyor

İtalya, Akdeniz'de sivil toplum kuruluşlarınca (STK) kurtarılan düzensiz göçmenlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını gerekçe göstererek limanlarını kapatıyor.

AA08 Nisan 2020 Çarşamba 21:29 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 21:29
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İtalyan basınında yer alan haberlerde, Sağlık, İçişleri, Dışişleri, Ulaştırma ve Altyapı bakanlarının dörtlü kararnamesiyle İtalya, limanlarını Akdeniz’de İtalyan arama-kurtarma sahası (SAR) dışında kurtarılan göçmenlere kapatıyor.

Dörtlü kararnamede, ülkedeki mevcut koronavirüs salgını riski dolayısıyla İtalya limanlarının, Hamburg Deniz Arama-Kurtarma Sözleşmesi’nde belirtilen uygun güvenli şartları barındırmadığı gerekçesiyle bir süreliğine kapatılacağı belirtildi. Buna göre, 7 haftadır koronavirüs acil durumu içerisindeki ülkede bu durum sona erinceye kadar limanların kapalı kalmaya devam edeceği kaydedildi.

Akdeniz'deki göçmen kurtarma faaliyetlerine devam eden ve son olarak kurtardığı göçmenleri İtalya'da bir limana taşımak isteyen Alman STK Sea-Eye'a ait Alan Kurdi gemisine de bu kapsamda izin çıkmadığı belirtildi.

LAMPEDUSA ADASI'NDA PROTESTO

İtalya’nın Afrika’ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası'na son günlerde ulaşan düzensiz göçmenler nedeniyle ada sakinlerinin belediye önünde protesto düzenlediği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, 60 kadar ada sakininin, "Biz karantinadayız, onlar sokaklarda gezebiliyorlar. Bu adaya kimse gelmemeli." ifadesini kullandıkları belirtildi.

Lampedusalıları öfkelendiren durumun, adadaki göçmen karşılama merkezinden çıkıp dolaşan 3 göçmen olduğu kaydedildi.

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