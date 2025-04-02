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Dünya

Listede Türkiye de var: Gençlere Avrupa'yı keşfetme fırsatı: 36 bin ücretsiz tren bileti

AB Komisyonu, Erasmus+ programına dahil ülkelerde yaşayan 18 yaşındaki gençlere Avrupa'yı trenle keşfetme fırsatı sunuyor. 36 bin ücretsiz seyahat kartı için başvurular başladı. Türkiye'nin de dahil olduğu Erasmus+ ülkelerinde yaşayan 18 yaşındaki gençler, bu fırsattan yararlanabilecek.

AA2 Nisan 2025 Çarşamba 16:32 - Güncelleme:
Listede Türkiye de var: Gençlere Avrupa'yı keşfetme fırsatı: 36 bin ücretsiz tren bileti
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AB Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "DiscoverEU" (AB'yi keşfet) ismi verilen program kapsamında gençlere 36 bin seyahat kartının sağlanacağı duyuruldu.

Açıklamada, başvuruların bugün başladığı, başarılı başvuru sahiplerinin ise 1 Temmuz 2025 ile 30 Eylül 2026 arasında 30 gün boyunca trenle Avrupa genelinde seyahat edebileceği ifade edildi.

1 Temmuz 2006 ile 30 Haziran 2007 arasında doğmuş olma, AB ülkeleri ile İzlanda, Lihtenştayn, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Türkiye gibi Erasmus+ programıyla ilişkili ülkelerde ikamet etme şartının arandığının bildirildiği açıklamada, başvuruların 16 Nisan TSİ 13.00'te sona ereceği kaydedildi.

AB'nin 2018'de başlattığı ve 2021-2027 yıllarında uygulanan eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan hibe programı Erasmus+ kapsamındaki "DiscoverEU", şimdiye kadar 355 binden fazla seyahat kartı sağlamıştı.

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