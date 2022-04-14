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Dünya

Litvanya, Rusya'nın Baltık bölgesinde nükleer silahı olduğunu savundu

Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Rusya'nın Baltık bölgesinde nükleer silah stoku bulunduğunu ileri sürdü.

AA14 Nisan 2022 Perşembe 15:11 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 15:11
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Estonyalı BNS haber ajansına konuşan Bakan Anusauskas, Rusya'nın Baltık bölgesine nükleer silah sevk edebileceğine yönelik açıklamasını değerlendirdi.

Anusauskas, söz konusu iddiaların "tuhaf" olduğunu belirterek Litvanya'nın güney sınırının 100 kilometre ötesinde Rusya'nın Baltık Denizi'ne kıyısı olan "Kaliningrad bölgesinde nükleer silah bulunduğunu" ifade etti.

Rusya ile kara bağlantısı olmayan Kaliningrad, Litvanya ile Polonya'nın arasında 15 bin kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.

Eski Rusya Başbakanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Vekili Dimitri Medvedev, dünkü açıklamasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için başvuru yapması durumunda Rusya'nın Baltık Denizi'ndeki askeri varlığını güçlendireceği ve bölgeye nükleer silah gönderebileceğini kaydetmişti.

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