Litvanya'dan Rusya'ya yaptırım uygulama çağrısı

AA 18 Mart 2021 Perşembe 20:07 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 20:07

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Kırım Platformu girişimini desteklediklerini belirterek, demokratik ülkeleri Rusya'ya yaptırımları artırmaya çağırdı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret için ülkede bulunan Nauseda, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Zelenskiy, burada yaptığı konuşmada, Litvanya'ya ülkesinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteği için teşekkür etti.

Litvanya'ya, Rusya'ya karşı uluslararası yaptırımların artırılması konusundaki duruşu nedeniyle minnettar olduklarını dile getiren Zelenskiy, bugünkü görüşmede Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusunda artan provokasyonlarını ve Minsk Anlaşması'nın uygulanmasındaki isteksizliğini ele aldıklarını belirtti.

Zelenskiy, Litvanya'ya Kırım Platformuna katılacağı için teşekkür etti.

Tüm demokratik ülkelerin Kırım'ın ve Kırımlıların kurtarılması için birleşmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, platformun sadece Kırım sorununu değil, dünyanın farklı yerlerindeki işgal girişimlerine de engel olmaya hizmet edeceğini söyledi.

- Rusya'ya yaptırımları artırma çağrısı

Nauseda da Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini vurgulayarak, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırganlığına ve artan ihlallerine dikkati çekti.

Kırım Platformu girişimini desteklediklerini belirten Nauseda, "Litvanya Kırım'ın ilhakını tanımıyor ve açıkça bunun bir suç olduğunu söylüyor." ifadesini kullandı.

Litvanya Devlet Başkanı Nauseda, Rusya'nın Donbas'taki savaşı durdurmak için gayret göstermediğine dikkati çekerek, demokratik ülkeleri Rusya'ya yaptırımları artırmaya çağırdı.