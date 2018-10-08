Litvanyalı yaşlı turist kaldığı otel odasında ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Litvanyalı turist, otel odasında ölü bulundu.
- AA
Alınan bilgiye göre Payallar Mahallesi'nde bir otelde tatil yapan Litvanyalı turist Vladimir Bockovskij'in (73) odasından uzun süre çıkmamasından şüphelenen otel yetkilileri harekete geçti.
Odaya giren otel çalışanları, yaşlı adamı yerde hareketsiz bulunca 112 Acil Servisten yardım istedi.
Otele gelen sağlık görevlileri turistin öldüğünü belirledi.
Vladimir Bockovskij'in cenazesi, savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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