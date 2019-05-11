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Londra belediye başkanına 24 saat polis koruması

Londra Belediye Başkanı Sadık Han'a devam eden ölüm tehditleri nedeniyle 24 saat polis koruması verildi.

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Yerel basına göre, Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı olan Han'a yönelik tehditler, Haziran 2016'da yapılan İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) oylandığı referandumdan sonra artmaya başladı.

Brexit karşıtı görüşleriyle bilinen Han, geçen sene sadece üç ayda sosyal medya üzerinden 237 tehdit aldı.

Belediye Meclisinin aralarında ölüm tehditleri de bulunan 17 olayı polise bildirmesinin ardından Han'a 24 saat koruma verildi.

"Referandum kampanyasının normalleşmemesi gerekenleri normalleştirdiğini" belirten Han, "Bu insanlar beni sindiremeyecek, korkutamayacak. Ancak yakınımdakilerin endişeli olduğu gerçeğinden kaçamazsınız." dedi.

Londra belediye başkanı ve bir Müslüman olmanın sonuçlarından birinin, polis koruması verilmesi olmaması gerektiğini kaydeden Han, kendisine yönelik eylemlerin lakap takma ile başladığını belirterek, "Ancak maddi hasar, grafiti ve nihayetinde Jo Cox'un (milletvekili) öldürüldüğü bir noktaya veya bir teröristin Londra'ya gelip toplumu bölmeye çalışmasına kadar gidebilir." ifadelerini kullandı.

Han'ın yanı sıra onlarca milletvekili de Brexit krizi nedeniyle sosyal medya üzerinden düzenli olarak ölüm tehditleri aldıklarını belirtiyor.

Mayıs 2016'da Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı olan Han, aşırı sağcı ve İslam karşıtı kişi ve grupların en çok hedef aldığı isimler arasında bulunuyor.

Minik Ecrin´in kaybolmadan önceki görüntüleri...

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