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İngiltere'de saldırı alarmı! Londra Köprüsü'nde silah sesleri

İngiltere'de silah sesleri duyulması üzerine Londra Köprüsü trafiğe kapatıldı

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İngiltere'de bulunan Londra Köprüsü'nde silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, köprüyü kapatarak güvenlik çemberine aldı. Restoranlarda bulunanların dışarı çıkmaması yönünde uyarılar yapıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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