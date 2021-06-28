Londra metrosunda büyük patlama

DHA 28 Haziran 2021 Pazartesi 17:32 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 17:37

Londra İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, kentin güneyindeki Elephant and Castle semtindeki metro istasyonu yakınlarında patlama sonrası yangın çıktığı belirtildi.

Halka bölgeden uzak durmaları çağrısında bulunulan açıklamada, "Elephant and Castle Tren İstasyonu yakınında dört araba ve bir telefon kulübesi de yanıyor. Yollar kapatılıyor ve insanlara bölgeden uzak durmaları, pencereleri ve kapıları kapalı tutmaları tavsiye ediliyor" denildi.

Öte yandan yangına müdahale için 15 itfaiye aracının ve yaklaşık 100 itfaiye personelinin bölgeye sevk edildiği bildirildi. Southwark Polis Departmanı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, meydana gelen olayın terörle ilgili olmadığının düşünüldüğü aktarıldı.