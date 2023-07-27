Londra polisinden şarkıcı O'Connor'ın ölümüne ilişkin açıklama

Polis tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 11.18'de O'Connor'ın Londra'nın güney doğusundaki evde hareketsiz halde bulunduğuna ilişkin ihbar aldıkları belirtildi.

Açıklamada, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen O'Connor'ın yakınlarına haber verildiği ifade edildi.

Olayı inceleyen savcı tarafından detayların paylaşılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, 56 yaşındaki İrlandalı şarkıcının ölümünün şüpheli vaka olarak ele alınmayacağı bildirildi.

- YUSUF İSLAM: "KARDEŞİM ŞÜHEDA SADAKAT..."

Londra'ya 23 yıl aradan sonra taşınan O'Connor, iki hafta önceki sosyal medya paylaşımında, gelecek yıl yayımlanacak albümünün ardından Avustralya, Yeni Zelanda, ABD ve Avrupa'yı kapsayan turneye çıkacağı haberini vermişti.

O'Connor, ölümünden önce yaptığı son paylaşımlardan birinde ise geçen yıl 17 yaşında intihar eden oğlunu kaybetmenin kendisini nasıl etkilediğini anlatmıştı.

İrlandalı şarkıcı, 2018'de Müslüman olduğunu ve Şüheda Sadakat Davitt ismini aldığını ancak müzik hayatında Sinead O'Connor'ı kullanmaya devam edeceğini açıklamıştı.

O'Connor gibi sonradan İslamiyet'i seçip Yusuf İslam adını alan Cat Stevens da O'Connor'ın ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, "Sinead O'Connor adıyla bilinen kardeşim Şüheda Sadakat'in ölüm haberinden dolayı üzüntü duydum. Şefkatli bir kişiydi. Rahman olan Allah ona sonsuz huzur versin." ifadesini kullandı.

Müzik kariyeri ve yaşamını anlattığı 2021 tarihli otobiyografisinde O'Connor, "Herkes popstar olmak ister ama ben protest şarkıcıyım. Sadece göğsümde çıkarmak istediğim şeyler taşıyorum. Şöhret arzum yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.