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Londra´da 3 kişi silahla vuruldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Leyton semtinde 3 kişi silahla vurularak yaralandı.

  • DHA
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Cumartesi akşamı High Road civarında meydana gelen olayda, yaşları 23, 28 ve 30 arasında değişen yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve bir kişinin sağlık durumunun ağır; diğer yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
 
Leyton polisi, yaralıların bilinçlerinin yerinde olduğunu ve olayla ilgili ifadelerinin alındığını açıkladı. Saldırganların yakalanması için araştırmaların devam ettiği belirtildi.
 
Görgü tanıkları ise silahlı saldırı sırasında büyük bir paniğin yaşandığını ve 3 gencin vurularak kanlar içerisinde kaldıklarını söyledi. 
 
LONDRA´DA SUÇ ORANI HIZLA ARTIYOR
 
Ulusal istatistik Ofisi´in (UİO) resmi rakamlarına göre, Londra´daki bıçak suçlarının günlük 40´tan fazla olduğu ve en üst seviyelere çıkmış durumda olduğu belirtildi.
 
Bu belirtilen orana göre geçen senelere oranla bıçaklama olaylarının rekor seviyelerde olduğu gözlemlendi.  
 
Londra´da bu tür suç oranları 2015´ten bu yana yüzde 60 artış göstermiş durumda. 
 
Met Office, bu konuya ilişkin bıçak taşıyanları caydırmak ve yakalamak amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını ve zorlandıklarını belirtiyor.

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