Londra'da meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi yaralandı
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda en az 2 kişi yaralandı.
- İHA
İngiltere'nin başkenti Londra'nın Kensington bölgesinde bulunan Sony Genel Merkezinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda en az 2 kişi yaralandı. Polis Derry caddesindeki binaya baskın düzenledi. Olay yerine çok sayıda acil durum aracı gönderilirken bina çalışanları polis tarafından tahliye edildi. Binanın çevresini kordon altına alan polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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