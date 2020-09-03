Londra'da eylemciler kamyonetle yolu kapattı

AA 03 Eylül 2020 Perşembe 18:37 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 18:37

Extinction Rebellion'ın Londra'da düzenlediği gösteri üçüncü gününde devam ediyor. Sabah saatlerinde bir grup, barikatları aşarak parlamento kapısının önünde ellerini yapıştırıcılarla zemine yapıştırdı.

Başka bir grup da hayvan haklarına dikkat çekmek için bir mezbahane kamyonetiyle yolu kapattı. Kendilerini kamyonete yapıştıran grup üyelerinin tahliyesi saatler sürdü. Polis, yolu kamyoneti iterek açabildi.

Parlamento Meydanı'ndan yola çıkan göstericilerden bazıları Trafalgar Meydanı'na varışlarında oturma eylemi yaptı. Polisin uyarılarına rağmen kalkmayan iki gösterici gözaltına alındı.

Daha sonra Başbakanlık binası 10 Numara önünde yere sahte para bırakıp üzerine kanı simgeleyen kırmızı boya döken eylemciler, siyasileri ve büyük şirketleri daha fazla para kazanmak için çevre sorunlarını gözardı etmekle suçladı. Grubun yürüyüşü Parlamento Meydanı'nda sona ererken, polis olası yol kapatmaları önlemek için grubu çember içine aldı.

Polisten yapılan açıklamada öğle saatlerine kadar "düzinelerce" kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Salı günü 160, çarşamba günü de 72 kişinin gözaltına alındığı eylemin 10 gün süreceği açıklanmıştı.

Grup, hükümetin iklim ve ekolojiyle ilgili acil durum ilan etmesini, sera gazı emisyonunu 2025 yılına kadar sıfıra indirmesini ve "iklim ve ekolojik adalet yurttaş meclisi" kurmasını istiyor.