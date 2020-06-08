İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7713
  • EURO
    7,6501
  • ALTIN
    367.704
  • BIST100
    110022
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Londra'da göstericiler ile polis arasında arbede
Dünya

Londra'da göstericiler ile polis arasında arbede

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ırkçılık karşıtı gösteride, polisle protestocular arasında arbede yaşandı.

AA08 Haziran 2020 Pazartesi 07:36 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 07:49
ABONE OL

ABD Büyükelçiliği önünde başlayıp Başbakanlık binası önünde devam eden gösteride akşam saatlerinde olaylar çıktı.

Gösterciler, güvenlik önlemi alan polise cam şişe ve taş attı. En az bir polis memurunun başından yaralandığı ve bir göstericinin de gözaltına alındığı görüldü.

Olayların ardından polis, Başbakanlık binasının önünü boşaltırken, bazı göstericiler sokağı kapatan polislerin arasında kaldı.

Ayrıca kentin bazı bölgelerinde de polis araçlarının taşlandığı öğrenildi.

Çarşamba ve cumartesi günleri yapılan gösterilerde de olaylar çıkmış, onlarca gösterici gözaltına alınmış ve en az 14 polis yaralanmıştı.

ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için yapılan ırkçılık karşıtı gösterilerin gelecek günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Hayvan hırsızları 120 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.