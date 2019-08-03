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Londra'da İdlib'deki katliamı duyurmak için açlık grevi yapılıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Suriye rejimi ve destekçilerinin bombalarla hedef aldığı İdlib halkıyla dayanışmak ve buradaki katliamı dünyaya duyurmak için açlık grevi yapılıyor.

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İdlib'de sivilleri hedef alan saldırılara dikkat çekmek için birçok ülkede geçen ay başlatılan açlık grevi eylemi, Londra'da devam ediyor.
 
"10 Numara" olarak bilinen Başbakanlık ofisi ve konutu önünde eylem yapan aktivistler, İngiliz hükümetinden saldırıların durdurulması için inisiyatif almasını istiyor. 
 
Açlık grevindeki aktivistlerden Suriyeli Shaza Abuwiddo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İblib'in nüfusunun yarısını çocukların oluşturduğunu ancak buna rağmen Esed rejimi ve destekçilerince kentin sürekli hedef alındığını ifade etti. 
 
Açlık greviyle bu drama dikkat çekmek istediklerini belirten Abuwiddo, "İdlib, insani krizin kıyısında ve insanların bir şeyler yapması gerekiyor." dedi. 
 
- "AYAĞA KALKMALI VE BİR ŞEYLER YAPMALIYIZ"
 
Üç yaşındaki Aylan Kurdi'nin cansız bedeninin iki yıl önce kıyıya vurmasının o dönem için dikkat çektiğine ancak zamanla bu gibi olaylar karşısındaki duyarlılığın azaldığına işaret eden Abuwiddo, "Şimdi evlerinde bombalanan ölü çocuklara bakıyoruz ancak hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza devam ediyoruz, bu doğru değil. Hep beraber buna karşı ayağa kalkmalı ve bir şeyler yapmalıyız." diye konuştu. 
 
Abuwiddo, açlık grevi eyleminde birçok ülkede 100'den fazla kişinin bulunduğunu vurgulayarak, dünya yaşananlar karşısında sesini yükseltene kadar da eyleme devam edeceklerini kaydetti.
 
- "KADINLARIMIZIN VE ÇOCUKLARIMIZIN ÇIĞLIKLARINI DÜNYAYA DUYURMAYA ÇALIŞIYORUZ"
 
Eyleme ilişkin bildiride de şu ifadeler yer aldı:
 
"Bugünlerde her gün yüzlerce Suriyelinin ölümü, dünya medyasında haber bile olmuyor. Bu nedenle Suriyeliler olarak bir kez daha Suriye'de yaşanmakta olan katliama dünyanın dikkatini çekmek için açlık grevi yapmaya karar verdik. Bir bütün olarak ve özellikle de İdlib'de Esed rejimi ile müttefikleri Rusya ve İran tarafından bombalanan, evlerinin enkazı altında canlı olarak gömülen kadınlarımızın ve çocuklarımızın çığlıklarını dünyaya duyurmaya çalışıyoruz."  
 
- İDLİB'DE SON AYLARDA 781 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ 
 
İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.
 
Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri, ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.
 
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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