Londra'da olaylı gün! Art arda gösteri

AA 26 Haziran 2021 Cumartesi 20:33 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 20:33

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri karşıtları ve Filistin destekçileri, hükümeti protesto etti.



Başkentte Hyde Park ve Portmand Land'de toplanan binlerce kişi, hükümetin Kovid-19 önlemlerine ve aşı uygulanmasına tepki gösterdi. Göstericiler ayrıca, İngiltere'nin İsrail'e silah satışını durdurması ve yaptırım uygulaması çağrısında bulundu.

Ellerinde "Filistin'e özgürlük" ve "İsrail bir apartheid devlettir" yazılı pankartlar taşıyan Filistin yanlıları, İngiltere'nin İsrail'e verdiği desteği sonlandırmasını talep etti.

Göstericiler daha sonra Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya yürüdü.

Konutun önünde İngiltere Başbakanı Boris Johnson aleyhine slogan atan göstericiler, polisin güvenlik önlemleri aldığı binanın önüne çok sayıda tenis topu attı. Göstericilerle polis arasında zaman zaman gerginlikler yaşanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirine konuşan ve ismini paylaşmayan protestoculardan biri, bu gösteriye katılmak için çok uzak mesafeden geldiğini belirterek, aşının zorunlu tutulmaması gerektiğine inandığını ve çocukları için endişelendiğini söyledi.



Gösterici, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını ve halkın sağlığını umursamadığını savundu.



Bir diğer gösterici de Kovid-19'un düşünüldüğü kadar kötü bir hastalık olmadığına inandığını ve hastalıkla ilgili hükümet ile müzakere etmek istediklerini belirtti.

Çocukların ve gençlerin Kovid-19 aşısına ihtiyacı olmadığını savunan gösterici, hükümetin kendilerine çok fazla yanlış bilgi aktardığını iddia etti.

Eşini aldattığı ortaya çıkan İngiltere Sağlık Bakanı Hancock'a yönelik istifa çağrılarına ilişkin de gösterici, "İstifa değil, hapse girmesi gerektiğini düşünüyorum. Birisini öpmekten daha kötü şeyler yaptı." dedi.