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Londra'da polis karakolunun duvarına gamalı haç çizildiği ortaya çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir polis karakolunun sadece personelin erişimine açık olan bölümündeki duvarına Nazilerin sembolü gamalı haç çizildiği ortaya çıktı.

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Guardian gazetesinin haberine göre, 15 Şubat'ta Londra'nın kuzeyindeki Edmonton Karakolunun sadece personelin erişimine açık olan bölümündeki duvarına Nazilerin sembolü gamalı haç çizildi. 
 
Olayı "inanç temelli nefret suçu" olarak tanımlayan Londra Polis Teşkilatı, soruşturma başlatsa da failin kimliğini tespit edemedi.
 
Polisin açıklamasında, "Bütün nefret suçlarını ciddiye alıyoruz ve sıfır tolerans gösteriyoruz." denildi.
 
İngiltere'de nefret suçlarını izleyen kamu kuruluşu Tell Mama'nın Direktörü İman Atta ise sadece polis memurları ve diğer çalışanların erişebildiği bir alanda gamalı haç çizilmesinin endişeye neden olduğunu söyledi.
 
"Bu izole bir olay olsa da ciddi derecede endişe verici." diyen Atta, polis teşkilatından, ırkçılığa karşı sıfır tolerans gösterdiğini ortaya koyması için kapsamlı bir soruşturma yürütmesini istedi.
 
2016-2017 yılları arasında Londra Polis Teşkilatında şef olarak görev yapan Victor Olisa da "Neden inanç temelli nefret suçu olarak tanımlandığını bilmiyorum. Bana daha çok aşırı sağ gibi geliyor." değerlendirmesini yaptı.

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