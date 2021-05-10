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Dünya

Londra'da saatler süren balina operasyonu

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Thames nehrine giren 4 metre uzunluğundaki balina için saatler süren kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Londra Liman Otoritesi'nin basına yaptığı açıklamada, balinanın gece saat 01.00 civarında kurtarıldığını ve Londra itfaiyesinin kendilerine yardımcı olduğunu belirtti.

DHA10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:55 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:55
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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Thames nehrine giren Mink türü balina için kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Dört metrelik balinanın Richmond bölgesinde ortaya çıktı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye gelen yardım ekipleri, balinayı bir tekne indirme rampasında sıkışmış halde buldu. Su sıkılarak hayatta tutulmaya çalışılan balinaya müdahale için bölgeye, Kraliyet Ulusal Can Kurtarma Botu Kurumu ekipleri sevk edildi.

Sıkışan balina, su sıkılarak serin ve ıslak tutulmaya çalışıldı. Dört saat süren kurtarma çalışmalarında vincin de kullanıldığı ifade edildi. Londra Liman Otoritesi'nin basına yaptığı açıklamada, balinanın gece saat 01.00 civarında kurtarıldığını ve Londra itfaiyesinin kendilerine yardımcı olduğunu belirtti.

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