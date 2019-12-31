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Londra’da sonik patlama

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir ay içinde yaşanan ikinci sonik patlama, kentin kuzeydoğusundaki evleri salladı.

IHA31.12.2019  10:33 - Güncelleme: 31.12.2019  10:33
İngiltere’nin başkenti Londra’da bir ay içinde ikinci sonik patlama yaşandı. Önceki patlama 1 Aralık’ta iki RAF Typhoon jetinin Londra üzerinde uçmasıyla yaşanırken, son patlama dün akşam saatlerinde yaşandı. İki patlamanın yakın zamanlarda yaşanması ise dikkat çekti. Yerel basında yer alan haberlere göre, patlama Londra’nın kuzeydoğusunda oldukça şiddetli şekilde hissedildi.
Walthamstow sakinleri, sonik patlama olduğunu iddia ettikleri patlamanın, çok büyük ve rahatsız edici olduğunu belirtirken, evlerinin deprem oluyormuş gibi sallandığını ve camların kırılacak gibi olduğunu iddia etti. Bölge halkı sonik patlama ile ilgili açıklama beklerken, MET Polisi Tottenham semtinde bir atölyede silindir patlaması yaşandığını ve bir kişinin yaralandığını açıkladı.
NASA, sonik patlamayı bir uçağın ses hızından daha hızlı uçtuğunda duyulan "gök gürültüsü benzeri" bir gürültü olarak tanımlıyor.

Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul paylaşımı

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