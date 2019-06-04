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Londra'da Trump’ı bekleyen tehlike! Bugün neler olacak?

Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşmesi beklenen Donald Trump karşıtı gösteriler ise bugün Londra'da düzenleniyor.

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Göstericiler TSİ 13.00'da Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda toplanarak Parlamento Meydanı'na kadar yürüyecek.
Trump'ın o sıralarda Başbakanlık konutu 10 Downing Street'te Başbakan Theresa May ile bir çalışma yemeğinde görüşüyor olması bekleniyor.
 
Londra'daki Trump karşıtı gösterilerde ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in de bir konuşma yapması bekleniyor.
 
Corbyn, dün akşam Trump onuruna verilen resmi resepsiyonu da boykot etmişti.
İşçi Partisi lideri paylaştığı Twitter mesajında da bugünkü gösterileri "Trump'ın saldırılarına maruz kalanlarla dayanışmayı göstermek adına iyi bir fırsat" sözleriyle tanımladı.
Bugünkü gösterilerde Trump'ın geçen yılki resmi olmayan İngiltere ziyareti düzenlenen protestoların sembolü haline gelen bebek Trump balonu da bir kez daha havalanacak.
 
Londra'nın yanı sıra Manchester, Birmingham ve Belfast gibi büyük kentlerde de Trump karşıtı eylemlerin düzenlenmesi bekleniyor.
 
İngiltere Emniyeti, ülke genelinde yaklaşık 10 bin polis memurunun görev yapacağını duyurdu.
 
Neden Trump'ı protesto ediyorlar?
 
İngiltere'de Trump'a yönelik tepkilerin temelinde ABD Başkanı'nın iklim değişikliği konusundaki duruşu ve göç politikaları olduğu ifade ediliyor.
'Trump'ı durdurun' adlı örgütten yapılan yazılı açıklamada "İngiltere hükümetine, Trump'ın siyasi ajandasının, oluşturduğu korkunun normalleştirilmesinin doğru olmadığı mesajını vereceğiz" diyor.

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