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Dünya

Londra'daki zirve komşuyu ayağa kaldırdı: Türkiye var biz yokuz

Yunanistan'da muhalefet, Londra'daki Ukrayna konulu zirveye katılmayan hükümeti başarısızlıkla suçladı. Türkiye'nin zirveye katıldığına değinilen açıklamada, Yunanistan'ın yer almamasının ülkenin 'stratejik konumunu zayıflattığı' ifade edildi.

AA3 Mart 2025 Pazartesi 12:42 - Güncelleme:
Londra'daki zirve komşuyu ayağa kaldırdı: Türkiye var biz yokuz
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Yunanistan'ın, İngiltere'nin başkenti Londra'da dün düzenlenen Ukrayna konulu zirveye katılmaması, ülkedeki muhalefet partileri tarafından "başarısızlık" olarak eleştirildi.

Ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareketi (PASOK), Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ve Yeni Sol, hükümetin dış politikasını yetersiz ve etkisiz olmakla suçladı.

- "YUNANİSTAN'IN GÖRÜŞMELERE KATILMAMASI ENDİŞE VERİCİ"

PASOK Dış Politika Sözcüsü Dimitris Mancos ile Avrupa İşleri Sekreteri Nikola Papazoğlu'nun ortak açıklamasında, Yunanistan'ın Avrupa'nın güvenlik mimarisine dair önemli görüşmelere katılmamasının "endişe verici" olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkenin Paris'te düzenlenen zirveye de katılmadığı hatırlatılarak Yunanistan'ın uluslararası arenada daha etkin rol oynaması gerektiğinin altı çizildi.

Türkiye'nin zirveye katıldığına değinilen açıklamada, Yunanistan'ın yer almamasının ülkenin "stratejik konumunu zayıflattığı" ifade edildi.

- "HÜKÜMETİN DIŞ POLİTİKADAKİ STRATEJİSİ BAŞARISIZ"

SYRIZA'nın Dış Politika Departmanından yapılan açıklamada, hükümetin dış politikadaki stratejisinin "başarısız" olduğu ve ülkenin çıkarlarını koruyamadığı kaydedildi.

Açıklamada, Yunanistan'ın Ukrayna'ya ağır silahlar göndermesinin diplomaside avantaj sağlamadığı, aksine ülkeyi bölgesel risklerin içine sürüklediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ülkenin, uluslararası arenada söz hakkının giderek azaldığı ve önemli zirvelerden dışlandığı vurgulandı.

- "MİÇOTAKİS, HEM İÇERİDE HEM DIŞARIDA İZOLE EDİLDİ"

Yeni Sol Partisinden yapılan açıklamada, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, hem ülke içinde hem de uluslararası alanda izole edildiği savunuldu.

Açıklamada, hükümetin ABD'nin koşulsuz müttefiki olarak hareket ettiği ancak bunun, ülkeye hiçbir stratejik avantaj sağlamadığı belirtildi.

Zirvede Türkiye'nin yer alması, Yunanistan'ın ise almaması, "hükümetin, uluslararası arenada etkisiz kaldığının açık göstergesi" olarak değerlendirildi.

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