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Dünya

Lübnan 1 günlük tatil kararıyla Gazze için küresel grev çağrısına destek verdi

Lübnan'da, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için yapılan küresel grev çağrısına yanıt ve dayanışma için ülkedeki devlet kurumları 1 gün tatil edildi.

AA11 Aralık 2023 Pazartesi 01:10 - Güncelleme:
Lübnan 1 günlük tatil kararıyla Gazze için küresel grev çağrısına destek verdi
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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin, Filistin için "küresel grev çağrısına" yönelik aldığı Bakanlar Kurulu kararına yer verildi.

Mikati'nin, Gazze, Filistin ve Lübnan'ın güneyindeki köy sakinleri ile dayanışma için küresel grev çağrısına yanıt olarak 11 Aralık'ta tüm devlet kurumları ve belediyeleri tatil ettiği kaydedildi.

Başbakan Mikati'nin kararından sonra Lübnan Eğitim Bakanı Abbas Halebi de buna benzer bir açıklama yaptı.

Halebi, özel okullar dahil olmak üzere ülkedeki tüm okulların aynı gerekçe ile 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurmak için 11 Aralık'ta başlayan, Müslüman ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada küresel grev çağrısı yapılmıştı.

  • Gazze grev
  • Filistin dayanışma
  • devlet tatili

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