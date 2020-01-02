İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9574
  • EURO
    6,6661
  • ALTIN
    292.62
  • BIST100
    115494
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Lübnan Adalet Bakanı: Kırmızı bülten notu aldık
Dünya

Lübnan Adalet Bakanı: Kırmızı bülten notu aldık

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn hakkında kırmızı bülten çıkardı.

AA02.01.2020  16:02 - Güncelleme: 02.01.2020  16:31

- Ghosn kimdir?

Ghosn, 31 Aralık'ta görevini kötüye kullanma suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldiğini duyurmuştu.

Gelecek haftadan itibaren basın organlarıyla da iletişime geçebileceğini belirten Ghosn, "Şu anda Lübnan'dayım. Artık taraf tutup, suçlamalar dayatan Japon yargısının rehinesi değilim. Ben adaletten kaçmadım. Kendimi zulüm ve siyasi baskılardan özgürleştirdim." açıklamasında bulunmuştu.

- Ghosn kimdir?

Carlos Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde, Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a geçmiş, 2001'de ise hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın üst yöneticiliğine getirilmişti.

Nissan Motor Yönetim Kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan, Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının başkanı Ghosn'un görevine, 22 Kasım 2018'de son vermişti.

Kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınan Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 254 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnemekle suçlanıyor.

Yakalanan FETÖ'cü arkadaşına böyle seslendi: Bayılma numarası yap

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü'
'Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü'

'Eskiden devlet başkanı kadar güçlüydü'

Atatürk Havalimanı'nda dikkat çeken iki uçuş
Atatürk Havalimanı'nda dikkat çeken iki uçuş

Atatürk Havalimanı'nda dikkat çeken iki uçuş

Başkan Erdoğan'dan Batı'ya net uyarı: Bunlar iyi günleri
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya net uyarı: Bunlar iyi günleri

Başkan Erdoğan'dan Batı'ya net uyarı: Bunlar iyi günleri

Tarihi anlaşmayı bitirip krize neden olan silah ateşlendi
Tarihi anlaşmayı bitirip krize neden olan silah ateşlendi

Tarihi anlaşmayı bitirip krize neden olan silah ateşlendi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.