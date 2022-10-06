Lübnan Başbakanı duyurdu: İsrail ile deniz sınırı anlaşmasını tamamlamak üzere

Mikati, Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai ile başkent Beyrut'ta bir araya geldikten sonra basın toplantısı düzenledi.

İsrail ve Lübnan arasında ABD ara buluculuğunda son günlerde ciddi ilerlemelerin kaydedildiği tartışmalı deniz sınırı anlaşmasına değinen Mikati, "Deniz sınırı çizimi tamamlanmanın eşiğinde. Patrik de bu (olası) anlaşmanın bazı detaylarını sordu." dedi.

Anlaşmada sağlanan ilerlemeler nedeniyle mutlu olduğunu dile getiren Mikati, "2 neden dolayı mutluyum. Birincisi bölgeyi mutlak bir savaştan uzak tutuyoruz. İkincisi ve en önemlisi, kararımız bir olunca, istediğimiz ne ise ona hep birlikte ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

- İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDAKİ DENİZ SINIRI ANLAŞMAZLIĞI

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor.

Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

İsrail ve Lübnan, deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler gözetimi ve ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakerelere başlamıştı.

Müzakereler, Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası Kariş'e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile bir yıldır askıda olan müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, ara bulucu konumundaki ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.

Hochstein, son olarak 9 Eylül'de Beyrut'ta bazı temaslarda bulunmuş ve anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu ifade etmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı da 19 Eylül'de İsrail ile müzakerelerde son aşamaya gelindiğini, teknik detaylar üzerinde görüşmelerin yapıldığını belirtmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile Başbakan Mikati, 2 Ekim'de ise ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein tarafından gönderilen çözüme yönelik "yazılı teklifi" teslim almıştı. Lübnan, 4 Ekim'de, ABD'nin teklifine, bazı değişikliklerin talep edildiğini" içeren bir yanıt verildiğini duyurmuştu.

