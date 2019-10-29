Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesinde 13 gündür devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle istifa edeceğini duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre Saad Hariri, "Çıkmaza sapladım, istifamı sunacağım. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'a istifamı sunmak üzere Baabda'ya gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Siyasi partilere "Lübnan'ı korumak bizim sorumluluğumuz" diye seslenen Hariri, "Makamlar gelir geçer, mühim olan ülkenin itibarı ve güvenliğidir" vurgusunu yaptı.