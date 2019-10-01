Lübnan Başbakanı rezil oldu! 'Seni seviyorum' mesajına milyonlarca dolar göndermiş

27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6805
  • 6,1874
  • 269.434
  • 104827
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Lübnan Başbakanı Hariri'nin, bir mankenin 'Seni seviyorum Saad’ım :)' mesajına 16 milyon dolar gönderdiği ortaya çıktı

Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin, Güney Afrikalı bir modele 16 milyon dolar verdiği ortaya çıktı. Seyşeller’de tanıştığı model Candice van der Merwe’nin Hariri’ye 'Seni seviyorum Saad’ım :)' yazılı bir mesaj ile banka bilgilerini gönderdiği, ardından da kısa süre içinde modelin hesabına 16 milyonlar dolar transferi gerçekleştiği anlaşıldı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin, Güney Afrikalı bir bikini modeline 16 milyon dolardan fazla para verdiği ortaya çıktı. Candice van der Merwe isimli modelin, Hariri ile Seyşeller’de tanıştığını ve romantik bir ilişki yaşadıklarını anlattığı belirtildi.
 
New York Times gazetesinin haberine göre, Saad Hariri’nin, söz konusu dolarları başbakan olmadan önce göndermeye başladığı ve herhangi bir Lübnan ya da Güney Afrika kanununu çiğnemediği bildirildi.
 
2013 yılında bir Lübnan bankasından hesabına 15 milyon 299 bin 965 dolar para transferi gerçekleşen model Candice van der Merwe, “bu paranın hediye olduğunu ve Güney Afrika kanunlarına göre vergilendirilemeyeceğini” söyledi.
 
Saad Hariri’ye “Seni seviyorum Saad’ım :)” yazılı bir e-mail gönderdiği belirlenen modelin, banka hesabına ilişkin detayları da aynı mesajda paylaştığı ve bundan kısa süre sonra para transferinin gerçekleştiği anlaşıldı.
 
Hariri’nin bu olayla ilgili isminin duyulmasının, model Candice van der Merwe’nin “vergi memurlarının kendisine verdiği zarardan dolayı hükûmet yetkililerine 65 milyon dolarlık dava açmasının ardından” gerçekleştiği bildirildi.
 
İş ve siyasi hayatında son yıllarda büyük yıkımlar yaşayan Hariri’nin, çalışanlarının maaşlarını ödeyemediği biliniyordu. Hariri ailesine ait inşaat holdingi Saudi Oger’in 2017 yılında faaliyetlerini durdurduğu açıklanmıştı.
 
Lübnan’da ekonomik gerekçelerle hükûmet karşıtı gösteriler düzenlendiğinin hatırlatıldığı haberde, Hariri’nin bu ay içerisinde “ekonomik olağanüstü hâl” ilan edeceğini açıkladığı belirtildi.
 
Forbes dergisinin açıkladığı verilere göre, Saad Hariri’nin 2013 yılındaki net geliri 1,9 milyar dolardı. Bu mirasın, yine Lübnan’da başbakanlık yapmış olan ve 2005 yılında Beyrut’ta suikasta uğrayan babası Refik Hariri’den kaldığı biliniyor.

Bir şey bulamayınca bakın cami bahçesinden ne çaldılar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Soylu açıkladı: Planlamasını yaptık, bugün itibarıyla başlıyoruz

Bakan Soylu açıkladı: Planlamasını yaptık, bugün itibarıyla başlıyoruz

Merkez Bankası'ndan 'swap' hamlesi

Merkez Bankası'ndan 'swap' hamlesi

Lübnan Başbakanı rezil oldu! 'Seni seviyorum' mesajına milyonlarca dolar göndermiş

Lübnan Başbakanı rezil oldu! 'Seni seviyorum' mesajına milyonlarca dolar göndermiş

Operasyon haberleri peş peşe geldi! FETÖ'ye ağır darbe

Operasyon haberleri peş peşe geldi! FETÖ'ye ağır darbe

Aidat ödemeyenler dikkat: Evinizden olabilirsiniz!

Aidat ödemeyenler dikkat: Evinizden olabilirsiniz!

Sorunlar bitmiyor: Megakentler çilekent oldu

Sorunlar bitmiyor: Megakentler çilekent oldu

Sultanahmet Köftecisi'nden Külliye'ye eşsiz bağış: 50 yılda biriktirdi

Sultanahmet Köftecisi'nden Külliye'ye eşsiz bağış: 50 yılda biriktirdi

İsraf dediler, heykele milyonlarca lira harcadılar

İsraf dediler, heykele milyonlarca lira harcadılar
 

POPÜLER HABERLER

Rusya, silosunda tuttuğu kıtalararası balistik füzesini ateşledi

Rusya, silosunda tuttuğu kıtalararası balistik füzesini ateşledi

Dikkati en çok o çekiyor: Güzelliğiyle göz kamaştırıyor

Dikkati en çok o çekiyor: Güzelliğiyle göz kamaştırıyor

O silahlar ilk kez yüzünü gösterdi! İşte o görüntüler

O silahlar ilk kez yüzünü gösterdi! İşte o görüntüler

Tam 3 bin yıllık! Bingöl'de bulundu

Tam 3 bin yıllık! Bingöl'de bulundu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA