Lübnan Başbakanı Hariri'ye mesaj: Türk bayrağını yakanlardan hesap sorulsun

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Lübnan'daki Ermeni grupların gösterisi sırasında Türk bayrağını yakanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

Büyükelçi Çakıl, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 24 Nisan'da Ermeni bazı gruplar tarafından düzenlenen gösteriler sırasında Türk bayrağının yakılmasına ilişkin Başbakan Saad el-Hariri'ye bir mesaj gönderdi.

Türk bayrağına yönelik üzücü hadiseyi şiddetle kınayan Çakıl, Lübnan hükümetinin, bahsi geçen suça iştirak edenler hakkında yasal işlemleri başlatmasını istedi.

-Türk Büyükelçiliğine dayanışma ziyareti

Öte yandan Türkiye-Lübnan dostluk derneklerinden oluşan "Lübnan Türk Forumu" temsilcileri, Türk bayrağına karşı yapılan saygısızlığa tepkilerini dile getirmek üzere Türk Büyükelçiliğine dayanışma ziyaretinde bulundular.

Forum temsilcileri, bu tür provakatif eylemlerle Türkiye ve Lübnan arasındaki dost ve kardeşliği bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceklerini belirttiler.

Büyükelçi Çakıl bu ziyaretten dolayı son dereceme memnun kaldıklarını dile getirerek, Türkiye'nin dost ülke Lübnan'la ilişkilerine çok önem verdiğini kaydetti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir grup Ermeni 24 Nisan'da düzenledikleri gösteriler sırasında Türk bayrağı yakmıştı. Bunun üzerine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği ve ülkedeki Türkmen toplumu, Beyrut'taki Mardinlileri temsil eden dernekler ile bazı siyasi yetkililer peş peşe kınama açıklamaları yapmıştı.