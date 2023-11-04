Lübnan Başbakanı, İsrail'in saldırılarının durdurulmasını istedi

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Mikati, Ürdün'ün başkenti Amman'da Blinken ile bir araya geldi.

Blinken ile görüşmesinde, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını durdurmak için ateşkese öncelik verilmesi gerektiğini belirten Mikati, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarının ve daha fazla insan kaybına yol açan, uluslararası sözleşmelerle yasaklanan silahların kullanmasının durdurulmasını istedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın da "esirlerin meselesiyle ilgili çalışmalar ve insani amaçlı, askeri operasyonları durdurmak için her türlü çabayı gösterdiklerini" ifade ettiği aktarıldı.