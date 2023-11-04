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Dünya

Lübnan Başbakanı, İsrail'in saldırılarının durdurulmasını istedi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşen Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in 'uluslararası sözleşmelerle yasaklanan' silahlarla gerçekleştirdiği saldırıların durdurulmasını istedi.

AA4 Kasım 2023 Cumartesi 13:40 - Güncelleme:
Lübnan Başbakanı, İsrail'in saldırılarının durdurulmasını istedi
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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Mikati, Ürdün'ün başkenti Amman'da Blinken ile bir araya geldi.

Blinken ile görüşmesinde, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını durdurmak için ateşkese öncelik verilmesi gerektiğini belirten Mikati, Tel Aviv yönetiminin Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarının ve daha fazla insan kaybına yol açan, uluslararası sözleşmelerle yasaklanan silahların kullanmasının durdurulmasını istedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın da "esirlerin meselesiyle ilgili çalışmalar ve insani amaçlı, askeri operasyonları durdurmak için her türlü çabayı gösterdiklerini" ifade ettiği aktarıldı.

  • Lübnan Başbakanı
  • Silah saldırıları
  • Uluslararası yasaklar

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