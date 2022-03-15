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Dünya

Lübnan Başbakanı Mikati başbakanlık koltuğuna tekrar oturmayacağını bildirdi

Sandık başına gitmeye hazırlanan Lübnan'da Başbakan Necib Mikati, başbakanlık görevine tekrar talip olmadığını belirtti.

AA15 Mart 2022 Salı 00:57 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 00:59
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Mikati, yerel medya televizyonlarına seçimlerden sonra yeniden başbakan adayı olup olmayacağına ilişkin açıklama yaptı.

Ülkede 2 ay sonra yapılacak genel seçimlerden sonra yeniden başbakanlık koltuğuna oturmayacağını belirten Mikati, buradaki hedefinin yeni nesillere yer açmak olduğunu ifade etti.

Mikati, seçimlere yüksek katılım sağlanması için de tüm Lübnanlıları oy kullanmaya davet etti.

Başbakan Mikati, Eylül 2021'de istifa eden Saad Hariri'den görevi devralmıştı.

Ülkedeki en etkin Sünni lider ve Müstekbel Hareketi lideri eski Başbakan Hariri, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, seçimlere katılmayacağını ve siyasetten çekildiğini duyurmuştu.

Hariri'nin kararından sonra ülkedeki Sünnilerin gözü mevcut Başbakan Mikati'ye yönelmişti.

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