Lübnan Başbakanı Mikati, Suriye ve Suudi Arabistan'ı henüz ziyaret etmeyi planlamıyor

AA 28 Eylül 2021 Salı 07:36 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 07:36

Lübnan'da özel bir televizyon kanalına konuşan Mikati, yurt dışına yapması beklenen ziyaret ve Hizbullah'ın İran'dan getirdiği akaryakıtla ilgili konuştu.

Suriye ve Suudi Arabistan'a yönelik henüz planlanmış bir ziyaret olmadığını ifade eden Mikati, "uluslararası toplumun onayını almadan Lübnan'ın çıkarına zarar verecek bir adım atmasının söz konusu olmadığını" kaydetti.

Mikati, Lübnan'ın bağımsız, egemen ve Arap kimliği taşıyan bir ülke olduğunu ve hiçbir şekilde diğer Arap ülkelerine karşı kullanılmasına izin vermeyeceğini aktardı.

Hizbullah'ın İran'dan ülkeye tankerlerle akaryakıt getirmesiyle ilgili de konuşan Mikati, "Bir devlet adamı olarak, Lübnan'ın egemenliğinin çiğnenmesine ve İran mazotunu ülkeye sokmak için yasa dışı yolların (Suriye üzerinden) kullanılmasıyla övünülmesine üzülüyorum." dedi.

Lübnan Hizbullahının, gemiyle Suriye'ye ulaştığını duyurduğu akaryakıt, tankerlere yüklendikten sonra 16 Eylül'de kara yoluyla Lübnan'a ulaşmıştı.