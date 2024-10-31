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  • Lübnan Başbakanı Mikati'den İsrail'in şehir boşatma çağrısına sert tepki: Yeni bir savaş suçu
Dünya

Lübnan Başbakanı Mikati'den İsrail'in şehir boşatma çağrısına sert tepki: Yeni bir savaş suçu

Lübnan ile İsrail arasında bir ateşkesin sağlanması beklenirken işgalciler yeni bir savaş suçuna daha imza attı. Başbakan Necib Mikati, İsrail'in Lübnanlı sivillere şehirlerini boşaltmaları çağrısını 'savaş suçu' olarak nitelendirdi. Mikati, uluslararası toplumdan soykırımcı İsrail'e karşı baskının artırılmasını talep etti.

AA31 Ekim 2024 Perşembe 18:52 - Güncelleme:
Lübnan Başbakanı Mikati'den İsrail'in şehir boşatma çağrısına sert tepki: Yeni bir savaş suçu
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Başbakan Mikati, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Lübnanlı sivillere şehirlerini tamamen boşaltmaları, bölgelerini ve evlerini terk etmeleri yönünde yaptığı tehditle; öldürme, yıkım ve tahribat eylemleriyle işlediği suçlar zincirine eklenen bir başka savaş suçudur." ifadelerini kullandı.

Bu görüşünü etkili diplomatik kurumlara da ilettiğini aktaran Mikati, uluslararası toplumdan İsrail'in saldırılarını durdurması ve her türlü uluslararası ve insani kriterlere aykırı olan bu yaklaşımı terk etmesi için baskının artırılmasını talep etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in dün "İsrail'de ateşkes sağlanmasına yönelik çözüm arayışında bulunacağını ve 1701 sayılı kararın tam olarak uygulanması için yolların aranacağını" bildirdiğini aktaran Mikati, şunları kaydetti:

"Kendisinden İsrail'deki temaslarının sonuçlarını öğrenmeyi bekliyoruz ancak İsrail'in devam eden tırmanışı, tavırları ve tehditleri, en azından yakın gelecekte iyimser bir tablo sunmuyor."

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün, sosyal medya hesabından, Baalbek kenti ve çevresindeki bazı köyleri de içine alan geniş bir alan için yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in Baalbek kenti ve çevresindeki bazı köyleri içine alan geniş bir alan için bugün yeniden tahliye dayatması ve saldırı tehdidinde bulunduğunu belirtmişti.

BAALBEK KENTİ UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NDE YER ALIYOR

İsrail'in 23 Eylül'den beri saldırılar düzenlediği Lübnan'ın Baalbek kenti, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.

Saldırılar 3 bin yıllık Baalbek şehrini tehdit ederken, İsrail ordusunun 28 Ekim'de Bekaa Vadisi ve Baalbek'e düzenlediği hava saldırılarında en az 60 kişi hayatını kaybetmişti.

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