Lübnan Başbakanı Necib Mikati Gazze gösterisine katıldı

Lübnan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Mikati'nin Lübnan Sağlık Bakanlığı önünde gerçekleştirilen Gazze ile dayanışma eylemine katıldığı ifade edildi.

Lübnan Sağlık Bakanı Firaz Abyad ve sağlık bakanlığı çalışanlarının da hazır bulunduğu eylemde, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısının kınandığı ve Gazze ile dayanışma içerisinde olunduğu kaydedildi.

- BM BİNASI ÖNÜNDE EYLEM

Başkent Beyrut'ta Gazze için bir başka gösteri de Birlemiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) ana binası önünde düzenlendi.

Lübnanlılar ve Filistinli mülteciler, ellerinde "Filistin bayrakları" ile ESCWA önünde eylem düzenleyip "Lebeyke Ya Gazze" ve "İsrail'e ölüm" sloganları attı.

İsrail'in dün akşam saatlerinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda en az 500 Filistinli hayatını kaybetmişti.

